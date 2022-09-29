عضو الشيوخ: ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرصها على ضمان حقوقهم، بل والاهتمام بكل التفاصيل في الحياة العامة، وظهر ذلك في التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم والاهتمام بذوى الهمم، وتخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو خير دليل على اهتمام الدولة بهم، ومن أهمها حقهم في التعليم والصحة والعمل والمعاش، وحمايتهم من الأزمات والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب التي يحتاجونها.

البدري: العالم تابع باهتمام رعاية الرئيس لذوى الهمم

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له منذ قليل: "أننا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، التي تعد من أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء في مجال رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم، وهذا يؤكد أن العالم تابع باهتمام رعاية ودعم الرئيس لذوى الهمم".

ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي تحت رئاسة السيسي

وتابع "البدري": "توجيهات الرئيس السيسي والحكومة لم تتوقف أبدا في دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع"، موضحا أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد وتوجيهاته للحكومة بإزالة كل المعوقات التي تواجههم، لافتا إلى أن هناك العديد من الانتصارات والإنجازات العديدة التي وفرتها الدولة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت البداية من الدستور المصري عام 2014، إذ نص على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان المصري والتحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة في العديد من القضايا المتعلقة بهم.