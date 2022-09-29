رئيس «الأولمبياد الخاص»: ملف السيسي نال إعجاب القائمين على منح الجائزة الدولية

علق المهندس هاني محمود، رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص، على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، التي تعد من أرفع الجوائز، إذ تمنح للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء، على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقدير لما يقدمه من دعم لهم، قائلا: إن هناك مرشحون تقدم ملفاتهم من دول مختلفة، ولاقى ملف الرئيس السيسي إعجاب جميع القائمين على الجائزة.

إنجازات غير مسبوقة

وقال «محمود»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على قناة مصر الأولى، إن ما حدث خلال السنوات السابقة بتوجيهات الرئيس السيسي، لم يحدث خلال فترات كبيرة، مشيرا إلى إصدار قوانين حماية لذوي الإعاقة الذهنية، وتجريم التنمر عليهم، وإنشاء صندوق لرعاية ذوي الإعاقة ممول من جهات مختلفة، بجانب الدعم المعنوي، الذي يقدم لذوي الإعاقة من خلال الحضور للمؤتمرات الخاصة بهم والتوصية بتنفيذ متطلباتهم، وكل ذلك، جعل الرئيس يستحق الجائزة التي تمنح لشخص واحد كل عام.

الرئيس السيسي وعد فأوفى

قال المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، إن ما جرى في ملف ذوي الهمم بمصر منذ 2014 وحتى الآن شهد عدة إنجازات والرئيس عبدالفتاح السيسي وعد فأوفى.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر دورة الألعاب الإقليمية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بديسمبر 2014، وكان يعتبر أول حدث رياضي يحضره الرئيس السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية.