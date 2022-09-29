برلماني: فوز السيسي بالجائزة الدولية للأولمبياد الخاص اعترافا من العالم بجهوده

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوى الهمم، منحهم دفعة كبيرة لتقديم أقصى ما لديهم من طاقات لحصد البطولات المتباينة باسم مصر، لافتا إلى أن هذا الاهتمام، جاء بعد فترة إهمال جعلت ذوى الهمم يشعرون بأنهم يمثلون عبئا ثقيلا على الدولة، والمجتمع، إلا أنه منذ اهتمام الرئيس بهم وتوجيهاته بمنحهم الفرص كاملة لإثبات هويتهم، وتحقيق ذاتهم والوصول إلى مراكز متقدمة فى الكثير من المجالات، موضحا أن ذوى الهمم اليوم يعيشون أزهى عصورهم.

وأشار عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مراسم تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، التي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء، على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم، تأتي اعترافا من المجتمع الدولي بجهود الرئيس السيسي، لدعم ذوى الهمم، ويؤكد احترام وتقدير المجتمع الدولي لمصر وللرئيس السيسي على المبادرة ومنح الثقة لهذه الفئة.

وأرجع عبدالقادر، السبب في تألق ذوي الهمم في جميع المجالات، إلى إصرار القيادة السياسية لتوفير الدعم الكافى لهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي، استطاع أن يدفع ذوى الهمم إلى التألق، وبدأوا يشعرون أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن الوطن يحتاج بصورة كاملة لجهودهم التى تجعلهم متألقين.