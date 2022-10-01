أبرز تصريحات المخرج جمال عبد الحميد في برنامج «معكم منى الشاذلي»

ظهر المخرج جمال عبد الحميد، ضيفًا في إحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قناة cbc، وخلال الحلقة كشف عن كثير من التصريحات وكواليس الأعمال الفنية التي شارك فيها.

تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال الحلقة عن مسلسل رأفت الهجان وكشف أن الزعيم عادل إمام كان من المفترض أن يقدم هذا العمل بدلا من الفنان محمود عبد العزيز، وقال إنه كان مرشحًا لعمل تتر المسلسل ووقتها كان المرشح لتجسيد بطولة العمل الفنان عادل إمام.

المخرج جمال عبد الحميد يتحدث عن رأفت الهجان

وتابع جمال عبد الحميد قائلًا إن عادل إمام رفض العمل بسبب وفاة البطل في الحلقة الأولى؛ ولهذا السبب اختار المخرج يحيي العلمي الفنان محمود عبد العزيز.

كما تحدث "عبد الحميد" عن تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما، والحديث الذي دار بينه وبين الفنان أحمد السقا على المسرح حيث قال: "السقا ابنى اللى أنا مطلعه من صغره، وكان بقالى كتير مشوفتوش، أنا طلعت ناس كتير منهم أحمد عز مثلا وزعلت إنه مجاش المهرجان هو وكريم عبد العزيز".

"عبدالحميد": شيريهان صديقة عزيزة وغالية عليا

وخلال الحلقة كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة شيريهان وقصة الحادث الشهير الذي تعرضت له: "شيريهان صديقة عزيزة وغالية وقديمة معايا، كنت بحبها جدا وحصلها حادثة وسافرت وكنا قلقانين عليها، وروحت أنا وعمار وسيد حجاب جبناها من المطار على كرسي وابتديت تعمل العلاج الطبيعي لفترة طويلة".

وأكد "عبدالحميد"، أنه على الرغم من صعوبة الحادث إلا أن شيريهان كان بداخلها طاقة كبيرة جعلتها تعود للعمل مجددًا.