عميد كلية العلاج الطبيعي السابق يحذر من خطورة صعود السلالم: «بياكل الغضاريف»

يلجأ بعض الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم، إلى ممارسة الرياضة بجانب اتباع حمية غذائية تتضمن الابتعاد عن أطعمة معينة، ومن بين أبرز ما يفعله الكثيرون هو صعود السلالم باعتبارها رياضة تساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى المشي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا، إن صعود السلالم ليست رياضة، ومُضر للغضاريف و«يأكلها».

المشي من أهم الرياضات

وأضاف «بلبع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن رياضة المشي مهمة جدا، ولكي يكون المشي صحيًا، لا ينبغي السير بمسافات طويلة على الأسفلت أو البلاط.

وأوضح أن المشي بانتظام يحسن الدورة الدموية ويجعل الجسم يعمل بشكل جيد ويقوي عضلة القلب، ويحسن من الجهاز التنفسي والدوري، وينشط الكلى والمخ، ويحرك المفاصل ويقوي العضلات، «كل ما الواحد بيدي أجهزة الجسم الصيانة الدورية بتاعتها كل دة بيطول العمر بشكل صحي جيد».

أفضل طريقة للمشي الصحي

ولفت إلى أن المشي الصحي الممتاز هو المشي على الرمال، لأنها تمتص الصدمات، بينما المشي على الأسفلت أو البلاط يؤدي إلى معامل احتكاك بالمفاصل ويكون في الركب ومفصل الفخذ والفقرات القطانية والعنقية، ويصل إلى مفصل الفك بالوجه: «كل كعب بينزل على الأرض بيسمّع بمعامل احتكاك على كل المفاصل».

ونصح بعدم الجري الرياضي على الأسفلت حتى وإن كان الشخص يرتدي «جزمة كاوتش» مبطنة بشكل جيد، ومن الضروري المشي الرياضي على الرمال أو حشائش الأرض.