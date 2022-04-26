دماء وأشلاء على الأسفلت.. تفاصيل حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

دماء تملأ الأسفلت، وجثث متناثرة يمينا ويسارا أعلى الرصيف، وسيارة محطمة لم يتبق منها سوى هيكل محطم من الصاج، ورجال إسعاف يحاولون استخراج جثامين ضحايا حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، الفاصل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، تلك كانت المشاهد التي أبكت المصريين في الحادث الأليم، الذي راح ضحيته 5 طلاب، يدرسون بإحدى كليات محافظة الإسكندرية، قبل سحور اليوم بوقت قليل.

دموع المارة لم تتوقف، بعدما تحولت الجثث إلى أشلاء، حيث واجه رجال الإسعاف في البداية، صعوبة في استخراج الجثامين، بسبب تواجدها بين حطام السيارة الملاكي، التي كان يستقلها الطلاب الخمسة، حيث اصطدمت بمقطورة محملة بمحصول البنجر، على الطريق الدولي الساحلي قرب كمين رشيد، وبعد محاولات لا تعرف اليأس، استخرجت الجثامين، ونقلت إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة.

حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

تنشر «الوطن»، القصة الكاملة لـ حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، إذ تلقت غرفة العمليات وإدارة الإزمات بديوان عام المحافظة، بلاغا في أول ساعة من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث أليم بين سيارتين، إحداهما ملاكي تتبع مرور محافظة الدقهلية، والأخرى مقطورة «بنجر».

وتبين أن الحادث وقع في المنطقة الفاصلة بين كفر الشيخ والبحيرة، وتحركت 3 سيارات إسعاف ودورية أمنية إلى المكان، وتبين تحطم السيارة الملاكي بالكامل، بعد اصطدامها من الخلف بالتريلا، ثم بالرصيف والحاجز الخرساني، ما أدى إلى وفاة كل من فيها، في لحظة واحدة.

ونقل المتوفون بالحادث، إلى مستشفى رشيد المركزي التابع لمحافظة البحيرة، فضلا عن تحرير محضر بمركز شرطة مطوبس، والتحفظ على سائق المقطورة «محمد م. إ.»، مقيم بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق.

أقوال سائق مقطورة البنجر

أكد سائق مقطورة البنجر المشتركة في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، خلال استجوابه بمركز شرطة مطوبس، أنه كان يسير في طريقه لمصنع البنجر في العامرية بمحافظة الإسكندرية، وأثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي، أمام كوبري زكريا الفاصل بين المحافظتين، فوجئ بهزة كبيرة في سيارته من الخلف، وحينما توقف لاستطلاع الأمر، وجد سيارة ملاكي اصطدمت به من الخلف، ثم اصطدمت بالرصيف، وتحولت لحطام، مشيرا إلى أن بعض المارة توقفوا، واستدعت النجدة، وأيضا الإسعاف، التي حضرت بعد أقل من 5 دقائق.

ضحايا حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، مصرع كل من: أحمد أحمد السعيد الشلقاني، 21 سنة، من مركز دكرنس في الدقهلية، أدهم الشبراوي الغريب محمد 21 سنة، محمد محمد مصباح السعيد 21 سنة، من مركز دكرنس بالدقهلية، أحمد عبد الرحمن السيد أحمد 21 سنة، من مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، محمد جمال محمد حسين محمد 21 سنة، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

قرار جهات التحقيق بالحادث

قررت جهات التحقيق في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ، التصريح بتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، فضلا عن إجراء المعاينة التصويرية، وتنفيذ محاكاة لكيفية وقوع هذا الحادث الأليم، وسؤال شهود العيان، فضلا عن استجواب سائق مقطورة البنجر.