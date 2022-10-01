لأول في تاريخ مؤتمرات المناخ.. منتدى للفنون والأزياء في قمة شرم الشيخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، أنه ولأول في تاريخ مؤتمرات المناخ سيعقد منتدى الفنون والأزياء في المنطقة الخضراء، مؤكدة أهمية دور الفنون في دعم الوعي المجتمعي وتنويره بأهمية القضايا البيئية، خاصة تغير المناخ وعرض أساليب لإعادة التدوير والاستخدام كأحد أساليب الحفاظ على الموارد والتصدي لآثار التغيرات المناخية، وهي أحد الموضوعات التي سيتم تناولها في الأحداث الجانبية خلال مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ؛ لعرض التدوير وإعادة الاستخدام كثورة في عالم الفنون والأزياء لدعم البيئة وحمايتها، وهو ما سيتحقق بمشاركة رواد الاعمال والقائمين على هذا القطاع في مصر.

منتدى الفنون والأزياء في المنطقة الخضراء

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس شريف سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة وممثلي عدد من العلامات الفنية والتجارية، والأزياء القائمة على التدوير وإعادة الاستخدام؛ لمناقشة مشاركتهم بمؤتمر المناخ cop 27، بحضور ممثلي الشركة المسؤولة عن التجهيزات اللوجيستية للمؤتمر، وممثلي وزارة البيئة، وذلك فى إطار زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر.

وتناول الإجتماع عروض ممثلي عدد من العلامات الفنية والأزياء المعتمدة على إعادة الاستخدام والتدوير للمشاركة بمؤتمر المناخ بالمنطقة الخضراء والمساحات المطلوبة للمشاركة، بالإضافة إلى عرض رؤيتهم للمشاركة والنتائج المتوقعة من المشاركة.

كما التقت وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرنس بممثلي عدد من علامات الأزياء والأثاث القائمة على التدوير وإعادة الاستخدام، إذ أبدوا رغبتهم في المشاركة بأعمال وعروض أزياء للملابس المعتمدة على إعادة التدوير والاستخدام لرفع الوعى بتغير المناخ.

كما شارك بالاجتماع ممثلي بنك الكساء المصري، الذي أبدى الاستعداد للمشاركة والمساعدة لدعم الجهات المشاركة بالخامات والملابس المستعملة، كذلك إقامة عرض للقطع القديمة القيمة بمشاركة جهات أخرى.

التنسيق بين المشاركين على العروض والمقترحات

وطالبت وزيرة البيئة، بضرورة الاتفاق بين المشاركين والتنسيق فيما بينهم على كافة العروض والمقترحات والقائمين عليها؛ للوصول إلى تصور واحد وعام يضم كافة المقترحات ويعكس المفاهيم والتصورات المراد عرضها بمشاركة كافة الجهات المعنية على أن يتم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل.

وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للجهود المبذولة من القائمين على أعمال المنطقة الزرقاء والخضراء، والشركة المنظمة لما يلاقوه من ضغوط لزيادة الأجنحة نظرًا للاقبال الشديد للمشاركة للخروج بالمنطقة بصورة عالمية تليق باسم مصر وقدرتها على تنظيم المؤتمرات.