اتحاد خبراء البيئة العرب: بعض محطات الفحم في أوروبا عادت للعمل

أكد الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن المناخ بدأ في التكشير عن أنيابه، لافتًا إلى أنه من الواضح أن العالم سيدخل على زيادة في درجات الحرارة مشيرًا لصدور تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة من أمكانية عدم الوصول لما يحلم به العالم من ثبات درجات الحرارة وأن درجات الحرارة تزيد درجة ونصف بحلول عام 2050 مشددًا على أنه من الواضح أن كوكب الأرض سيتجاوز هذه الدرجة.

وأوضح «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الوقود الأحفوري سيعود مرة أخرى بسبب الأحداث الحالية لافتًا لعودة كثير من محطات الفحم في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا بسبب الأزمة مع روسيا ووقف خط الغاز الطبيعي الروسي والذي أجبر الدول الأوربية للرجوع لطاقة الفحم مما سيؤدي لزيادة التلوث.

يتحدثوا الآن عن التكيف مع مظاهر المناخ السلبية

وأشار أنه بدلًا من الحديث عن خفض الانبعاثات يتحدثوا الأن عن التكيف مع مظاهر المناخ السلبية والتغيرات المناخية، مشددًا على أنه لن يتم ارجاع الأرض التي تصحرت أو خفض درجة الحرارة ولكن باستعمال بذور نباتات تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية.

وأشاد علام ببرامج الأحزمة الخضراء على كل المناطق الزراعية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة.