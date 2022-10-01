أسعار الذهب تنخفض 13 جنيها في السوق المحلية.. وعيار 21 بـ1117 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا وملحوظا، في السوق المحلية، خلال تعاملات بداية اليوم السبت 1 أكتوبر، وانخفض عيار 21 بمقدار 13 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1117 جنيهًا للجرام بدلًا من 1133 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار 24 سجل 1.277 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 957 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 745 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و936 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1.662 دولار للأوقية.