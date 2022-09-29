سعر الذهب اليوم في مصر 2022 بجميع محلات الصاغة

مع منتصف التعاملات اليوم الخميس، ما زال مؤشر عمليات سعر الذهب اليوم في مصر، يشهد عدم استقرار في عمليات البيع و الشراء، إذ إنه يسجل العديد من التغيرات وفقًا لما أعلنته بورصة الذهب العالمية، حيث يتأثر المعدن الأصفر أيضًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلدان الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي التقرير التالي، نقدم أسعار الذهب اليوم في مصر، بحسب أسواق الصاغة المختلفة في المحافظات، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر بحثًا واستهلاكًا من قبل المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج، إذ سجل المعدن الأصفر أسعار متفاوتة مقارنة بأمس الأربعاء، في جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 1125جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 964 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 14، فقد بلغ 752 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 1285 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم بـ 9000 جنيه للشراء، في حين جاء سعر الأوقية بـ 32084.50 جنيه أي 1644.6 دولار، مع العلم أن جميع أسعار الشراء السالف ذكرها لجميع الأعيرة، دون حساب القيمة المالية لكل من المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.