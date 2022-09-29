«جولد بيلون» تقدم طرقا للاستثمار في الذهب وتخزينه دون شرائه

يعاني الكثير من المستثمرين والمالكين للذهب من التفكير الكثير في طريقة حفظه والاهتمام به دون تعرضه لأي مشكلات أو سرقة أو خدوش ليكون بحالته.

وقالت مؤسسة جولد بيلون العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب وتقاريره المحلية والعالمية، إن أغلب المستثمرين في الذهب، بالوقت الحالي يواجهون مشكلة كبيرة، خاصة بفكرة كيفية تخزين الذهب وحفظه من السرقة وأن يبقى في أمان طول العمر.

حفظ المدخرات الذهبية

وأضافت المؤسسة في تقرير خاص بها، إن من المعروف أن حفظ المدخرات الذهبية في المنزل ليس أمن كفاية خاصة وأنه يمكن أن يتعرض للسرقة، وهو ما يجعل الكل يبحث عن بدائل لذلك.

وأشارت إلى أن الحل الأفضل لحفظ وتخزين الذهب في البنوك، ويتم ذلك من خلال تأجير إحدى الخزن الحديدية في إحدى البنوك وعلى حسب حجم الخزينة يتم تحديد تكلفة الإيجار السنوي لها، مؤكدة أنّه غالبا ما تكون الأسعار الخاصة بتأجير الخزن في الغالب تكون رمزية والسعر يزيد على حسب الحجم وسياسة كل بنك عن الأخر.

طرق تخزين الذهب دون شرائه

وأكدت أنّ من الممكن تأجير الخزن دون الحاجة لشراء سبائك، حيث يوجد أكتر من طريقة للاستثمار في الذهب، ومنها طرق لا تجعل المستثمر مضطر لامتلاك الذهب بشكله الملموس.

وأوضحت أنه يمكن امتلاك والاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بالبنوك، وهي أشهر الطرق إذ تمتلك بها جزءًا من عدد جرامات عن طريق عملية الإيداع في البنك، وتكون مصممة أنها تتبع أسعار الذهب، وهذا يعتبر شراكة بينك وبين البنك ويوجد منها الكثير من الأنواع.

أما الشكل الثاني فهو من خلال شهادات إيداع الذهب في البنوك، وهنا يمكن تحويل مقدار معين من الذهب لورقة تساوي قيمة عدد الجرامات التي تحتاجها، ومن ثم يستطيع المالك بيع الشهادة وشرائها بسهولة دون الاضطرار لشراء سبيكة ذهب وممكن كمان تبدلها بسبيكة.

وكذلك الاستثمار في العملات الذهبية، والتي تعد من أفضل الطرق التقليدية هي والسبائك للاستثمار في الذهب.