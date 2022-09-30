تحرك مفاجئ في أسواق الذهب.. تعرف على الأسعار الجديدة

كشفت الشعبة العامة للذهب، عن ارتفاع طفيف بسعر الجرام بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعًا بزيادة أسعار أوقية الذهب عالميا، حيث سجلت 1671.5 دولارا بدلًا من 1659 أمس الخميس.

زيادة جنيهين بسعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف بيان الشعبة العامة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 1,130 جنيه صباح اليوم، بزيادة جنيهين عن أسعار الأمس، وذلك بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، ووفقًا للأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

ويعد جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر؛ خاصةً بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، ما يعرف بالذهب البندقي، إلى 1,291.5 جنيه اليوم الجمعة، بدلًا من 1,289 جنيه أمس، بدون المصنعية أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 زيادة عن الأمس بأقل من جنيهين، ليباع بـ 968.5 جنيه صباح اليوم الجمعة، بدون المصنعية أو الضريبة.

وتتميز المشغولات الذهبية المصنوعة من جرامات الذهب عيار 18 بالأشكال المختلفة والجميلة نظرًا لسهولة تشكيلها لانخفاض نسبة الذهب، المعدن الأكثر صلابة، مقارنةً بالعيارات الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما عيارات الذهب الأقل، مثل عيار 14 وهو الأقل انتشارًا في مصر نظرًا لانخفاض الإقبال عليه وتدني نسبة الذهب به، فيباع الجرام بسعر 755.5 جنيه، بزيادة جنيه ونصف عن الأمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وبحسب بيان الشعبة العامة للذهب، فيباع الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة بشركات الذهب ومحلات الصاغة، بسعر 9,040 جنيه، وذلك بدون احتساب الدمغة أو الضريبة.

وتشهد أسعار الذهب تراجعًا على المستوى العالمي، في ظل توجه البنوك المركزية العالمية، تحديدا الاحتياطي الفيدرالي، لرفع سعر الفائدة على عملاتها، ما يدفع المستثمرين للمضاربة بسوق العملات بديلًا عن الملاذ الأكثر أمانًا؛ الذهب.

ويشتهر المعدن الأصفر بأنه مخزن جيد للقيمة، ولكنه وعاء ادخاري لا يدر دخلًا وبالتالي تتوجه أعين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي الذي تجاوز سعر الفائدة عليه 3.25% في الوقت الحالي.