5 نصائح من هيئة الدواء للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

أصدرت هيئة الدواء تقريرا رسميا لها، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وقالت إنه للحفاظ على صحة الطلاب، فيجب على أولياء الأمور المحافظة على بعض العادات والتقاليد المهمة.

نصائح للحفاظ على صحة الطلاب

- غسل اليدين باستمرار مع وجود معقم في الشنطة.

- شرب سوائل كثيرة، خاصة المياه، والبعد عن أي مشروبات غازية.

- الحفاظ على صحة أولادنا البدنية وحركتهم.

- الاهتمام بالوجبات الصحية، خاصة وجبة الإفطار.

- معرفة ومتابعة التعامل مع الحساسية الموسمية للطفل.

كيفية استخدام البخاخات ذات الجرعات المتعددة

وفي شأن آخر، شرحت هيئة الدواء كيفية استخدام البخاخات ذات الجرعات المتعددة، وقالت: «يتم سحب الجرعة عن طريق التنفس بالفم، مما يعني أنه عليك فقط التنفس بسرعة وبعمق و بقوة كافية لسحب الدواء من جهاز الاستنشاق».​

وحذرت هيئة الدواء من النفخ بداخل البخاخة عند وضعها بالفم حتى لا يصل الرذاذ للمسحوق، وعدم تركها مفتوحة بعد الاستخدام فيتخللها الرطوبة، ويحدث تكتل للمسحوق.​

كما نصحت هيئة الدواء عدم إمساك جهاز الاستنشاق بشكل مائل، ولا تقم بهز جهاز البخاخة حتى لا يقع المسحوق / البودرة من البخاخة، وتفقد جرعتك.​

وأكدت هيئة الدواء على ضرورة اتباع تعليمات الاستخدام الصحيحة لبخاخات القرص الدائري المضغوط المذكورة بالنشرة الدوائية بدقة، واستشارة الصيدلي للتأكد من الحصول على الجرعة الموصوفة لك طبقا لتعليمات الطبيب

ورشة عمل جديدة من هيئة الدواء

كما أعلنت هيئة الدواء عن فتح فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (150) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة تسجيل المستحضرات الطبية البشرية، لافتة إلى أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات الأسبوع المقبل.