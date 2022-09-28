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هيئة الدواء تحذر المواطنين من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر «نيفناك»

كتب:

مريم الخطري
10:04 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية إلى الحذر من عبوات دوائية محتمل تواجدها في السوق المصري، من مستحضر«نيفناك»، بناء تحذير من الشركة المنتجة للمستحضر، بشأن احتمال وجود عبوات مغشوشة.

وفي تقرير لها، استعرضت هيئة الدواء الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة فى السوق لمستحضر "نيفناك"، الخاص بتسكين الآلم وتخفيف الالتهابات، موضحة أن المحلول الداخلي في العبوات الأصلية أصفر اللون في هيئة معلق، بينما يكون صافي وشفاف في المغشوشة.

الإبلاغ عن أى عبوات مغشوشة 

وأضافت هيئة الدواء أن زجاجة القطارة في العبوات الأصلية لمضاد الالتهابات «نيفناك» شفافة، بينما تكون بيضاء اللون في المغشوشة، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر من استخدام المستحضر، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن العبوات المغشوشة عبر الخط الساخن لهيئة الدواء حال رصدها.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.