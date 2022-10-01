وزير التعليم العالي: مصروفات الجامعة الأهلية 50% فقط مقارنة بالخاصة

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي رسالة مهمة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد في جامعة بنها الأهلية بأن طريقة الدراسة الجامعية تختلف عن الثانوية لتعتمد الأولى على البحث العلمي وليست الكتب الدراسية فقط، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على نجاح تجربة الجامعات الأهلية.

معمل المحاكاة الطبية في مقر الجامعة الحكومية ببنها

ودعا الوزير الطلاب إلى الاستفادة من إمكانيات الجامعات الأهلية والحكومية، إذ أن وجود معمل المحاكاة الطبية في مقر الجامعة الحكومية ببنها، سيكون أداة من أدوات الدراسة في البرنامج الطبي بالجامعة الأهلية لما له من دور مهم وتدريب للطلبة.

وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة، بدأت في إعداد شراكات دولية مع نظيرتها العالمية المختلفة ذات السمعة العلمية المتميزة في مختلف المجالات على مستوى العالم، وأن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من إنشاء جامعات دولية منبثقة عن الجامعات الحكومية بعد نجاح تجربة الجامعات الأهلية.

50% فقط مصروفات الجامعة الأهلية

وأشار إلى أن مصروفات الجامعة الأهلية 50% فقط مقارنة بتكلفة الدراسة في الجامعات الأخرى، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمة تعليمية متميزة وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة سوق العمل مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 11جامعة أهلية بلغت 35 مليار جنيه.