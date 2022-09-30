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التعليم العالي: بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام و7 تكنولوجية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:31 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن مسارات جديدة هذا العام الدراسي، منها بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام الدراسي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية دين عصمت، أن هناك 7 جامعات تكنولوجية تبدأ فيها الدراسة هذا العام، وتنضم إلى مسار جديد استحدث في التعليم المصري، وكان لدينا 3 جامعات، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدراسية المستحدثة في الذكاء الاصطناعي بعدد من البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

منظومة التعليم العالي من القطاعات الأساسية التي تحظى باهتمام الدول

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك عددا من الجامعات الخاصة الجديدة، تنضم للخدمة هذا العام، مؤكدا أن كل هذه مؤشرات بأن منظومة التعليم العالي من القطاعات الأساسية التي تحظى باهتمام الدول وتعاون كل المؤسسات في دعم التعليم العالي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.