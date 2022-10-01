وزير التعليم العالي يفتتح الدراسة في جامعة بنها الأهلية بالعبور (صور)

وصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمقر جامعة بنها الأهلية، لمتابعة بدء الدراسة في أول عام دراسي لجامعة بنها الأهلية بالعبور.

وأعلنت الجامعة عن تنظيم يوم للترحيب بالطلاب الجدد في جامعة بنها الأهلية، يتضمن عددا من الفقرات الترفيهية والتعريفية بالجامعة.

استعدادات الجامعة لبدء الدراسة

وفي وقت سابق، تابعت جامعة بنها الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، والتأكد من جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد.

مواكبة سوق العمل

وقال وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة مهمة في منظومة التعليم العالي، كما أنها تحقق التنافس الإيجابي للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة، وإعداد خريج قادر علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث تقدم الجامعة الأهلية الجديدة برامج بينية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من جاهزية جامعة بنها الأهلية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 /2023، وتوفير كل مقومات العملية التعليمية والخدمات الطلابية بما يتواءم مع تقديم منظومة تعليمية متميزة .