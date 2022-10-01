وزير التعليم العالي: مصروفات الجامعات الأهلية تقل 50% عن «الخاصة»

أبدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعادته بحضور بدء أول عام دراسي داخل جامعة بنها الأهلية، وذلك على هامش زيارته للجامعة.

وأشار إلى أن مصروفات الجامعات الأهلية تماثل 50% فقط من تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية في تقديم خدمة تعليمية متميزة، وإعداد خريج قادر علي المنافسة ومواكبة سوق العمل، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 11 جامعة أهلية بلغت 35 مليار جنيه.

17 برنامجا

وذكر وزير التعليم العالي، أن الدراسة داخل الجامعة الأهلية ببنها بدأت بـ17 برنامجا بينيا متخصصا تهدف إلى تاهيل الخريجين لوظائف المستقبل داخل كلياتهم الأربع، والتي بدأت بها الدراسة هذا العام، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن مكونات مبنى الجامعة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الجامعة غير هادفة للربح، وتدعمها الدولة، من خلال تحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب، حيث يجرى توظيف المصروفات الدراسية بالجامعة التي يدفعها الطلاب في تشغيل الجامعة بكفاءة، وتحقيق جودة العملية التعليمية، وعقد شراكات مع جامعات أجنبية مع الحرص الدائم على تطوير المرافق والخدمات.

بدء الدراسة في 4 كليات

وأضاف الوزير، أن الدراسة بجامعة بنها الأهلية تبدأ العام الدراسي الجديد في 4 كليات تقدم 17 برنامجا دراسيا جديدا، هي كلية الهندسة، وتتيح برامج جديدة لمرحلة البكالوريوس تضم هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية وهندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات.

وتضم كلية علوم الحاسب برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي والمعزز، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، كلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج التصميم الداخلي والأثاث، وفنون الميديا والإعلام، والنحت والتشكيل المعماري والترميم، وكلية الطب وتطرح برنامج الطب البشري.

واكد الوزير، اكتمال منظومة الجامعات الأهلية وانتظام الدراسة داخل 11 جامعة منذ الساعات الأولى من انطلاق العام الدراسي، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية المنبثقة منها، من خلال استغلال امكانات كلتا الجامعتين لإعداد خريج يتناسب مع هذا النوع الجديد من التعليم.