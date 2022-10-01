وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تقدم برامج حديثة تواكب سوق العمل

استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جولاته التفقدية لعدد من الجامعات بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سليمان مصطفى المُشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، وأعضاء هيئة التدريس.

وحرص الوزير على مشاركة الطلاب في اليوم الأول في أنشطة اليوم الدراسي وحفل الاستقبال بالجامعة الأهلية، وقام بتحية العلم مع الطلاب وشاركهم في انشطتهم وقدمت له صورة بورتريه كهدية من طلاب الجامعة الاهلية للوزير وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن سيادته على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، وأكد سيادته خلال حديثه معهم على أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

بيئة تعليمية راقية

وأشاد «عاشور» بالانتهاء من كل الأعمال التنفيذية بمباني الجامعة التي تم افتتاحها لبدء الدراسة بها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لباقي مباني الجامعة، قبل بدء العام الدراسي المقبل، مع الالتزام بكل معايير الجودة والسلامة والأمان لكل المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

وأكد الوزير، أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها.

وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

3 مليارات جنيه تكلفة إنشاء الجامعة

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع بمدينة العبور وتُقام على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية الهندسة برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات)، وكلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز)، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وكلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم)، وكلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).