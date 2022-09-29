خبير: الجامعات الأهلية تقدّم تعليما مميزا بهامش ربح بسيط.. وتؤهل لمهن المستقبل

قال حسن شحاتة، الخبير التربوي، إنّ الجامعات الأهلية ستقدم برامج تعليمية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل والمؤسسات الكبرى، حيث تعمل على إلغاء فكرة كليات القمة، مثل الطب والهندسة، من خلال تقديم روئ وأفكار، ومهن جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والوسائط المتعددة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في الزراعة، والصناعة، والتجارة، والسياحة وكل المجالات.

الجامعات الأهلية مؤسسات عالمية على أرض مصرية

وأوضح الخبير التربوي لـ«الوطن»، أنّ الجامعات الأهلية، مؤسسات عالمية على أراض مصرية، تقدم برامج تعليمية جديدة مرتبطة بسوق العمل، وتؤهل الطلاب لمهن المستقبل، كما أنّها تعد نقلة جديدة ومهمة في التعليم الجامعي، تضعه في إطار المنافسة العالمية.

الجامعات الأهلية قائمة على الدعم

وبيّن شحاتة، سبب تسمية الجامعات الأهلية بهذا الاسم، قائلا إنّها «مدعمة ومرتبطة بالجامعات الحكومية، كما أنّها قائمة على الدعم، وتقدم تعليما جيدا بنفقات بسيطة وبهوامش ربح قليلة».

وأشار الخبير التربوي، إلى أنّ مصر بها نحو 27 جامعة حكومية، معظمها تقدم برامج تعليمية تقليدية، لذلك فالجامعة الأهلية تتميز عن الحكومية بالبرامج التعليمية المتميزة، القائمة على التدريب العملي والميداني، كما أنّها تختلف عن الجامعات الخاصة بأنّ هوامش ربحها قليلة، متابعا أنّ مصر بها 12 جامعة أهلية، وهو عدد قابل للزيادة، حيث سيكون لكل جامعة حكومية، أخرى أهلية في كل المحافظات.

وتابع شحاتة، أنّ الجامعات الأهلية تقبل الطلاب ممن يقل مجموعهم عن الجامعات الحكومية، ومقابل هذا النقص يدفع زيادة في الرسوم، كما أنّ الجامعات الأهلية لها مكتب تنسيق خاص بها، بنفس الأوراق المطلوبة في الجامعات الحكومية، وفي بعض الأحيان يخضع الطلاب لاختبارات قدرات في اللغات الأجنبية واستخدام التكنولوجية المتقدمة.

وقال الخبير التربوي، إنّ الجامعات الأهلية يكون لها رؤساء خاصين بها، ويمكن الاستعانة في بعض الأحيان برؤساء الجامعات الحكومية، مضيفا أنّ مصروفات الجامعة الأهلية تختلف حسب البيئة والمكان الموجود به الجامعة.