المشدد 10سنوات لمتهم اشترك مع 4 آخرين في قتل شخص بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر، وذلك بالاشترك مع آخرين لتنفيذ جريمته في محيط دائرة مركز شرطة ههيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق ، وعضوية المستشارين محمد سامي، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبدالمجيد.

4 أشخاص يعتدون على شخص حتى الموت

وترجع أحداث القضية 5994 لسنة لشهر فبراير 2021، والمقيدة رقم 724 كلي شمال مدينة الزقازيق، عندما تم القبض على المتهم «إبراهيم.م» و4 أشخاص آخرين اشتركوا في إزهاق روح المجني عليه محمد حسين أحمد سلامة، مع سبق الإصرار والترصد، متربصين له بأن جهزوا أدوات جريمتهم للتخلص منه.

بلطجة وعنف وجريمة

وأسندت المحكمة إلى المتهم جنحة البلطجة إلى جانب ارتكابه الجريمة، إذ مارس المتهمون أعمال من شأنها إثارة الرعب والفزع داخل قلب المجني عليه قبل قتله، وأضروا بممتلكاته الخاصة بممارسة أعمال العنف ضده.