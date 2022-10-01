النواب يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر: ملحمة كبرى سطرها الجيش

أكّد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دعم البرلمان لكل الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم القوات المسلحة، قائلًا خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، أنَّ المجلس وأعضائه يوجهون التحية لقواتنا المسلحة ودورها في حفظ مصر وما تقدمه وتتكبده من دماء وتضحيات في سبيل ذلك.

البرلمان يهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر

وأكّد جبالي دعم البرلمان للقوات المسلحة ودعم كل خطواتها الحسيسة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءات القوات المسلحة لصد أي اعتداء يمس تراب وسيادة الوطن.

وهنأ عدد من النواب، خلال كلماتهم بالجلسة الافتتاحية اليوم لمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بقرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكّدين دور القوات المسلحة المصرية التي تتصدى لكل من يسول له أن يسيء لمصر ومواجهة الإرهاب والقضاء ومع حلول الذكرى 49 للسادس من أكتوبر.

ووجه النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية التحية للرئيس والقوات المسلحة مع قرب ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا إنَّ افتتاح المجلس كل عام يتواكب مع قرب ذكرى السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنَّها حرب استعادة سيناء تحل وقد انتصرت مصر على الإرهاب.

ذكرى السادس من أكتوبر

كما وجه النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب التهنئة للقوات المسلحة المصرية، مؤكّدًا أنَّ الجيش المصري سطر ملحمة كبرى في حرب أكتوبر ومكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، مؤكًداً أن ذكرى السادس من أكتوبر ذكرى انتصار مصر، مؤكّدًا عم كل قرارات الرئيس السيسي موجها التهنئة للرئيس السيسي وكل الشعب المصري.

وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع إنَّ الجيش المصري انتصر على الإرهاب وقام بدور كبير في حماية الوطن ومكتسباته وتصدى لكل من حاول النيل من مصر أو الاقتراب من أمنها.

وأرسل المجلس برقية تهنئة ودعم إلى الرئيس السيسي بمناسبة الانعقاد الجديد ومناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر.