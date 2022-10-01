النواب يحيل تعديلات قانون الرياضة الى اللجان المختصة بعد موافقة «الشيوخ»

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس قانون الرياضة، مؤكّدًا خلال الجلسة العامة اليوم، أنَّ المستشار رئيس مجلس الشيوخ أرسل رسالة بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وبناء عليه تمّ إحالة القانون إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشته.

تعديلات قانون الأحوال المدنية

كما أحال رئيس المجلس عددًا من مشروعات القوانين التي وردت من الحكومة للجان أيضا ومنها تعديلات قانون الأحوال المدنية وتعديلات قانون تنظيم الاتصالات وتعديلات قانون بتنظيم هيئة قناة السويس وقانون الجنسية المصرية.

تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

وكذلك تعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وقانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تعديلات قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتمّ إحالته إلى اللجنة.

كما أكّد رئيس المجلس ورود رسالة من المستشار وزير شؤون المجالس النيابية بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.