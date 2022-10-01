رئيس النواب: لدينا مهام جسام لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بأهمية دور الانعقاد الجديد الذي انطلقت أولى جلساته البرلمانية اليوم.

انعقاد مجلس النواب

وبدأ رئيس مجلس النواب كلمته التي وجهها للأعضاء بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، قائلًا: «بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، وبتوفيقه نعمل، نبدأ دور انعقاد جديد، بداية يتجدد فيها العزم والأمل، أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

وتابع «الجبالي»: «لا شك أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام.. جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة، وفي هذا الصدد، لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد، متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر».

وأضاف: «لم تكن مصر استثناء من هذا.. ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات، ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن».

واستطرد رئيس مجلس النواب، قائلًا: «رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية، وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلا زال الدرب طويلاً، وحتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعاً، مجلساً وحكومة- كل في موقعه ومناط مسئوليته- العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات وإنجازاتنا الحقيقية، لن تُقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة، والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها، والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها، واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن».

انتصارات اكتوبر المجيدة

وأضاف رئيس مجلس النواب: «عادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة في ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة، وتؤكد لنا أن الشعب المصري حين يتحد يكون قادراً على تحقيق البطولات ومواجهة التحديات».

واختتم «الجبالي» كلمته، قائلًا: «خير ما أختم به، أن أذكر نفسي وإياكم بأمانة حملناها وأقسمنا على حفظها، وعاهدنا الله على أدائها، وأساله جل وعلا أن يعيننا جميعاً علـى أداء الأمانة لوطن لم يبخل علينا بالعطاء، فاسـتحـق منا الولاء والوفاء، ليكون هذا الدور مواصلة لمرحلة من العمل الوطني ترقى إلى مستوى التوقعات، وتتجاوب مع آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم، فعلى بركة الله وهداه نبدأ دور الانعقاد العادي الثالث».