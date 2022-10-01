النواب يرسل برقية إلى الرئيس دعما لسياسات الدولة: نبارك خطواتكم الواعية

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية دعم وتأييد للسياسات الداخلية والخارجية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

إنَّ مجلس النواب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعي الثاني، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

نبارك خطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادي

إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات التى تصب في شرايين الاقتصاد الوطني من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالي.

ويؤكّد مجلس النواب أنَّ الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولي كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.

ذكرى السادس من أكتوبر «أعز وأعظم أيام أمتنا العربية»

ويسعدني باسمي وباسم نواب الشعب أن نرسل لكم أخلص التهاني بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصري للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذي طال، وحائط الحزن الذي امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.