جارديان: احتجاجات في مدن بريطانية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

شهدت بريطانيا، اليوم السبت، موجة احتجاجات بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتزامن مع قفزة في أسعار وحدات الغاز والكهرباء والتي ستؤدي إلى ارتفاع الفواتير، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ويتوقع المنظمون أن تكون تلك الاحتجاجات الأكبر على مستوى البلاد ضد الأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت هذا الأسبوع في ظل الفوضى التي تعم سوق المال، وارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وستنظم العشرات من المسيرات من بليموث إلى أبردين، بينما يضرب عمال البريد والسكك الحديدية أيضا.

سبب الاحتجاجات

وجاءت الاحتجاجات في اليوم الذي اعتمدت فيه الحكومة لسعر الطاقة البالغ 150 مليار جنيه إسترليني، والذي سيوصل فواتير الأسرة إلى 2500 جنيه إسترليني سنويا.