بعد فوزها برئاسة حكومة بريطانيا.. احتجاجات أمام مقر إقامة «تراس» ضد رفع أسعار الكهرباء

احتشد نحو 100 شخص أمام مقر إقامة رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة، ليز تراس، احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء، وردد المشاركون، شعارات مناهضة للمسؤولة وسياسة رفع أسعار الكهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، وعدت تراس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرائب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي في حزب «المحافظين» الحاكم، جراهام برادي، أن وزيرة الخارجية ليز تراس حصلت على 57% من أصوات الاقتراع بالبريد، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك على 43%.

تراس سيتعين مجلس وزراء من النواب الموالين

وستصبح تراس، اليوم الثلاثاء، رئيسة وزراء البلاد الجديدة، وستعين على الفور مجلس وزراء من النواب الموالين، وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الحكومة الجديدة ستبدأ في سباق مع الزمن لوضع خطط للتعامل مع تكاليف المعيشة الطارئة.

وأكدت تراس في أول خطاب لها بعد الفوز برئاسة الوزراء البريطانية، أنها ستحكم البلاد لعامين وبالتالي لن تعلن عن إجراء انتخابات عامة قبل موعدها 2024.

من جانبه، قال زعيم «حزب العمال» البريطاني المعارض، كير ستارمر، إن تراس ليست في صف العمال، داعيا أنصار حزبه للاستعداد لانتخابات عامة قريبا.

وتساءل ستارمر في تصريح، عن كيفية دفع تراس لخطط انتعاش الاقتصاد البريطاني، التي وعدت بها خلال حملتها الانتخابية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، تدرس خطط تجميد فواتير الطاقة حتى الانتخابات القادمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زعيم حزب «العمال» المعارض يصف تراس بـ السياسية الموهوبة

واعتبر ستارمر في تصريح بعد إعلان فوز وزيرة الخارجية البريطانية، برئاسة حزب «المحافظين» الحاكم، أن تراس بعيدة كل البعد عن الواقع وتحتاج إلى إظهار أنها ملتزمة بالتحديات الموجودة بعد 12 عاما من الإخفاقات من حكومة المحافظين،

ووصف ستارمر، تراس، بـ السياسية الموهوبة،التي وصلت إلى القمة من خلال العمل الجاد والتصميم، موضحا أن رئيسة الوزراء الجديدة ستفعل كل ما يلزم لإبقاء حزب «المحافظين» الحاكم في السلطة.