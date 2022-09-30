ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن: ضم روسيا لأراض أوكرانية لم يحدث منذ الحرب العالمية

قالت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن، إن ضم روسيا يهدد آفاق السلام بشكل أكبر، ويقود مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة على نحو أعظم، والمناطق التي تدعي روسيا أنها ضمتها تمثل أكثر من 90 ألف كم، وهي أكبر عملية ضم لأراض منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يوجد حل وسط في هذا المضمار، وهي مسألة مبدأ بشكل عام.

وأوضحت ممثلة المملكة المتحدة، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن المجلس يتحمل مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين، ويجب إدانة أفعال روسيا والتصويت لصالح قرار يدين ضم روسيا لـ 4 أقاليم أوكرانية.