بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للصحفيين بالإسكندرية اليوم

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة من أعضاء مجلسها بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

طلبات الترشح والطعون

وصرح أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح والطعون بفرع الإسكندرية والمكونة من الزملاء أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم، وهم رامي ياسين وهاني العوضي وبسمة الشحات، وعضوان بالجمعية العمومية رشحهم فرع الإسكندرية وهما الزميلين منى حجاب وحسين فتحي، تباشر أعمالها بتلقي الطلبات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وتنتهي الأربعاء 5 أكتوبر في الثانية عشرة ظهرًا، تحت إشراف النقابة العامة.

ويُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية، الذين لهم حق التصويت.

وأضاف «عبد المجيد»، أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات بداية من السبت 8 أكتوبر يوميًا ولمدة خمسة أيام، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا باستثناء اليوم الخامس الأربعاء 12 أكتوبر، تنتهي في الثانية عشرة ظهرًا، وتُعلن في اليوم نفسه الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأوضح «عبد المجيد» أن الانتخابات مقرر لها الأحد 30 أكتوبر، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في اليوم نفسه بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، فتجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الأحد 13 نوفمبر المقبل.

وطبقًا لقانون النقابة، فإن الزميلات والزملاء المقيدين في جدول المشتغلين بفرع النقابة بالإسكندرية، والمسددين للاشتراكات عن عام 2021، سيكون لهم حق التصويت لاختيار رئيس النقابة وثلاثة أعضاء لمجلس النقابة الفرعية، لدورة جديدة مدتها سنتين للرئيس وأربع سنوات للزملاء الثلاثة الأعضاء.

شروط الترشح في الانتخابات

وأضاف السكرتير العام، أن شروط الترشح لانتخابات النقابة الفرعية تتضمن أن يكون مضى على قيده 10 سنوات بجدول المشتغلين «بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية»، أو3 سنوات للأعضاء، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة للترشح.