تشييع جثمان المخرج عبد اللطيف زكي من مسجد السيدة نفيسة «صور»

شيعت أسرة المخرج الكبير عبداللطيف زكي جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من أقاربه وأصدقاءه، ومنهم المهندس أسامة الشيخ، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ووارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة.

وكان نجل المخرج عبداللطيف زكي، قد أعلن مساء أمس وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا «والدي الغالي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون»، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة عليه اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة.

وفاة المخرج عبداللطيف زكي

ونعى الناقد طارق الشناوي، المخرج الكبير عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلا: «بعد صراع طويل مع المرض انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير عبداللطيف زكي.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

قدم عددًا من الأفلام والبرامج التلفزيونية

وقالت الناقدة ماجدة خير الله، إنها تفاجأت بوفاة المخرج عبداللطيف زكي، والذي قدمت معه أول عمل من تأليفها، وهو فيلم «امرأتان ورجل»، بطولة يحيى الفخراني وميرفت أمين وهالة صدقي.

وأشارت إلى أنه قدم أفلامًا هامة منها «المرأة الحديدية» و«يا تحب يا تقب» مع فاروق الفيشاوي، و«صراع الأحفاد» و«كروانة» مع نور الشريف، وفيلم «خيوط العنكبوت» مع رغدة، فضلًا عن اتجاهه إلى إخراج البرامج التلفزيونية.