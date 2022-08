وفاة مخرج فيلم «Troy» عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع السرطان

رحل عن عالمنا المخرج الألماني، وولفجانج بيترسن، عن عمر يناهز الـ81 عاما، جراء مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس، في منزله بلوس أنجلوس الأمريكية، وقدم المخرج الراحل مجموعة من الأفلام الهامة في هوليوود من أشهرها «Troy» بطولة براد بيت، «Air Force One» بطولة هاريسون فورد، و«The Perfect Storm»، بالإضافة إلى «In the Line of Fire».

وعبر عدد من نجوم هوليوود عن حزنهم لفقدان المخرج الكبير، حيث قالت الممثلة جلين كلوز لشبكة «CNN»، «مشاركتي مع المخرج الراحل في فيلم Air Force One تظل ذكرى خاصة»، متابعة: «بالرغم من أن السيناريو كان مثيرًا وحادًا بشكل لا يصدق، إلا أنني أتذكر أننا ضحكنا كثيرا، خاصة في المشاهد حول الطاولة الضخمة في غرفة الحرب». وأضافت الممثلة الأمريكية: «أتذكره كرجل مليء بالمرح، كان يفعل ما يحب أن يفعله أكثر من أي شيء آخر».

نجوم هوليوود ينعون وولفجانج بيترسن

ومن جانبها، نعت ديان لين بطلة فيلم «The Perfect Storm» للمخرج الراحل، قائلة: «قلبي حزين.. كان ولفجانج روحًا كبيرة ومحبة، قائد بالفطرة عن طريق التشجيع الإيجابي، مجرد وجودي بالقرب منه جعلني ممثلة أفضل، خالص التعازي والمحبة لعائلته».

من هو وولفجانج بيترسن؟

واستطاع فيلم «Das Boot» إنتاج عام 1981، تقديم المخرج الألماني وولفجانج بيترسن في هوليوود بشكل جيد، بعد ترشحه لستة جوائز أوسكار، وهو رقم ضخم بالنسبة لفيلم أجنبي، بما في ذلك جائزين لـ «بيترسن» نفسه عن الإخراج والتأليف، وفي عام 1984 قدم المخرج أول أفلامه في هوليوود بعنوان «The Never Ending Story»، وخلال تلك الفترة قدم مجموعة من الأفلام حتى عام 1993، حيث حقق قفزة إبداعية غير عادية مع فيلم «In the Line of Fire» بطولة كلينت إيستوود، والذي نال استحسان النقاد، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وعلى مدار سنوات قدم مجموعة واسعة من الأفلام من بينهم «The Perfect Storm» عام 2000، و«Troy» في 2004، وبعدها بعامين صدر فيلم «Poseidon» الذي تبلغ تكلفته 160 مليون دولار، وهو إعادة سرد لرواية عام «The Poseidon Adventure» للكاتب الروائي بول جاليكو، بعد توقف دام عشر سنوات، عاد بيترسن في عام 2016 كمخرج للفيلم الكوميدي «Vier «gegen die Bank، وهو أول فيلم له باللغة الألمانية منذ «Das Boot».