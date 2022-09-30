ماجدة خير الله تنعى المخرج عبداللطيف زكي: قدمت معه أول فيلم من تأليفي

نعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها على «فيس بوك»، المخرج عبداللطيف زكي، الذي غيبه الموت مساء اليوم.

وكتبت ماجدة خير الله: «فوجئت اليوم بخبر حزين وهو رحيل المخرج عبداللطيف زكي، الذي قدمت معه أول فيلم من تأليفي (امرأتان ورجل)، بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وهالة صدقي، والطفل وسام حمدي الذي أصبح الآن شابا يافعا».

وتابعت: «عبداللطيف زكي قدم أفلام (المرأة الحديدية)، بطولة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي، و(صراع الأحفاد) بطولة نور الشريف، (يا تحب يا تقب)، بطولة فاروق الفيشاوي وأحمد آدم والمنتصر بالله، ثم اتجه لإخراج البرامج التليفزيونية في سنواته الأخيرة، رحم الله المخرج عبداللطيف زكي وأسكنه فسيح جناته».

وفاة المخرج عبداللطيف زكي

وأعلن باسم عبداللطيف زكي، نجل المخرج، عبر حسابه على «فيس بوك»، وفاة والده: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالي المخرج عبداللطيف زكي، في ذمة الله، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر».