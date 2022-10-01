نائبة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»: الأمن القومي خط أحمر لكل المصريين

هنأت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القيادة السياسية ورئيس مجلس النواب وأعضاء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث بالمجلس.

دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

وقال النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنَّ توقيت الجلسة يتزامن مع الذكر 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية تعد ملحمة للحفاظ على الأمن والأمان.

جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب

وتابعت: «ظهر للجميع النجاحات التي قدمتها القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، هناك جهود كبيرة تبذل للقضاء عليه»، معلنة تأييدها لقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة 6 أشهر، تبدأ من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر الجاري، مؤكّدة أنَّ الأمن القومي خط أحمر لكل المصريين.