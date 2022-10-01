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 ضبط أكثر من 132 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر سبتمبر

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محمد ابو عمرة
03:45 م | السبت 01 أكتوبر 2022
أسماك- أرشيفية

أسماك- أرشيفية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر، إذ بلغ إجمالي المضبوطات نحو 132 طن و245 كجم.

تحرير 439 محضرًا 

وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها جرى إعادة تصنيعه، وجرى تحرير 439 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

جهود وزارة الزراعة في الرقابة والتفتيش على الأسواق 

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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