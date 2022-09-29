بعد تكريم 23 أفريقيا.. وزير الزراعة: نسعى لنقل تجاربنا إلى القارة السمراء

سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبعوثين من قارتي أفريقيا وآسيا، والبالغ عددهم 23 متدربًا يمثلون 12دولة، أتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي إنتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.

مصر تسعى إلى نقل التجارب في الأمن الغذائي إلى الدول الأفريقية

وخلال حفل الختام الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، قال «القصير»، إن مصر تسعى بكل ما تملك لتقديم كل سبل التعاون في المجال الزراعي، وعلى رأسها مجالات التدريب لنقل الخبرات الفنية إلى الأشقاء من دول القارة السمراء، ونقل التجارب إلى بلدانهم لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية أن يكون المتدربون اطلعوا على تطورات مصر في مجال الثروة السمكية وتنميتها، سواء من الجانب النظري أو الزيارات التي تمت إلى المزارع، معربا عن أمله في نقل تلك التجارب إلى دولهم، لتحقيق التنمية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

مصر نفذت مؤخرًا مشاريع خاصة بالاستزراع السمكي

وأوضح «القصير»، أن مصر نفذت مؤخرًا مشاريع خاصة الاستزراع السمكي، حتى احتلت المستوى الأول على مستوى الشرق الأوسط في الاستزارع السمكي والسادس على مستوى العالم، والثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي.

وأضاف أن تلك التحديات تطلب من جميع الدول التي لديها موارد طبيعية غير مستغلة، أن يتم استغلالها بالوجه الأمثل، وتفعيل كل سبل التعاون بين الدول وتحقيق التكامل، وتعظيم القيمة المضافة، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن تم تنظيم زيارات هامة للمبعوثين، إلى معامل المعاهد البحثية المختلفة، فضلاً عن المزارع والمشروعات الإنتاجية المختلفة، لاطلاعهم على التجارب المصرية المتميزة المختلفة في هذين المجالين، لنقلها إلى بلدانهم.