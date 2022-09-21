«هلت البشاير».. أسماك الشخرم والحفارة تظهر في أسواق السويس: 25 جنيها للكيلو

أسماك سبتمبر هي الأشهر في موسم أسماك البحر الأحمر وقناة السويس، فمع اقتراب فصل الشتاء تنتشر الأنواع المختلفة في الأسواق، وخاصة «المبطرخ» منها بحسب الصيادين والتجار في الأسواق، وهو ما يسبب انتعاشا في الأسواق وانخفاضا في الأسعار مع إقبال المواطنين على شرائها بشكل ملحوظ على مدار 3 أشهر متواصلة، وتمتد في بعض المحافظات لـ4 أشهر.

وتتميز السويس بوجود أنواع مختلفة من الأسماك مثل «الحفارة» و«الشخرم»، والتي تعتبر من أشهر الأكلات البحرية التي تميز المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

ويشهد سوق الأنصاري، أحد أكبر أسواق الأسماك في محافظة السويس، وجود عدد كبير من أنواع الأسماك التي تنتشر على الموائد خلال هذه الفترة من العام، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأصناف الأخرى.

بشائر الحفارة تظهر في الأسواق

وظهرت في سوق الأسماك بالسويس بشائر سمك الحفار، أو كما يطلق عليه السوايسة «الحفارة»، وهو من أنواع الأسماك التي يتم صيدها عن طريق جر الشباك والمراكب صغيرة الحجم «الفلايك»، ويبلغ سعر الكيلو متوسط وصغير الحجم فيها 35 جنيها.

علي شوقي، أحد تجار الأسماك بالسويس، قال لـ«الوطن»، إن الحفارة تتميز في هذا الموسم بانخفاض سعرها لكثرة وجودها، إذ يصل سعر الكيلو فيها خلال باقي أشهر العام إلى 80 جنيها تقريبا، موضحا أن الأسعار تنخفض تدريجيا لهذا النوع من الأسماك، ومتوقع أن تصل إلى 15 و20 جنيها للكيلو الواحد مع الوصول إلى ذروة الموسم الحالي خلال أكتوبر ونوفمبر.

«الشخرم.. فسفور الغلابة».. الكيلو بـ25 جنيها

وأوضح «شوقي» أن سمك «الشخرم» يطلق عليه «فسفور الغلابة»، وهو أكثر الأنواع التي تتميز بانخفاض سعرها خلال الموسم، «معروف عن السوايسة حبهم للنوعية دي من الأسماك، ويعتبر نوع من التسلية في الأكل لوجوده على المائدة مع أي نوع سمك تاني»، مشيرا إلى أن «البشاير» من سمك الشخرم وصل فيها الكيلو إلى 25 جنيها للحجم المتوسط، فيما بلغ سعر بشائر سمك المرجان المتوسط الحجم لـ40 جنيها.