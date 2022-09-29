«الزراعة»: تنظيم مصر لـ«كوب27» يعزز دورها الريادي لمواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدول الإفريقية ومن بينها مصر من أقل دول العالم في إصدار الانبعاثات الحرارية والغازات المسببة لها، لكن هذه الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية الناتجة عن هذه الانبعاثات، وهو ما يستدعي وجود المزيد من التكاتف لتوحيد الجهود.

مؤتمر «كوب27» يعزز دورمصر الريادي في مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أنّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ «كوب 27» سيكون له أثر إيجابي، ويعزز دورها الريادي في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية تتبنى العديد من الاستراتيجيات والإجراءات التي تستهدف التقليل من أثر التغيرات المناخية، وما يتبعها من ظواهر ومحاولة التكيف معها.

جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّه ضمن هذه الاستراتيجيات منظومة التقاوي الجديدة التي تنتج على أعمار مبكرة، وفي فترات زمنية أكثر وتعطي إنتاجا أعلى، ولديها القدرة على مقاومة التغيرات المناخية، إضافة إلى نظومة إدارة المياة والموارد المتاحة من خلال معالجة المياه ومشروعات تطوير الري ونظم الري الحقلي.

مصر تتجه للاعتماد على الاقتصاد الأخضر

وأشار القرش إلى أنّ مصر أخذت الدور الريادي من خلال الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن الخطوات الكبيرة التي أخذتها الدولة المصرية لتلبية احتياحات المواطن المصري ومواجهة الظواهر المناخية والاعتماد بصورة كبيرة على الاقتصاد الأخضر، تتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030 في وجود تنمية مستدامة لخدمة الوطن والمواطنين.