تاجر خردة يعيد 150 ألف جنيه ومصوغات ذهبية مفقودة لصاحبها: رفضت المكافأة

عثرت طالبة على شنطة بها مبلغ 150 ألف جنيه ومصوغات تقدر بـ80 جرام ذهب، وعلى الفور ذهبت إلى والدها لتخبره بما حدث، فلم يتردد في البحث عن صاحب الأموال والمصوغات الذهبية لإرجاعها إليه، وذلك عن طريق نشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للبحث عن صاحبها.

«أول ما بنتي جت قالت على الفلوس قولت مش هنام غير لما أرجع الفلوس لصاحبها».. هكذا قال سليمان شوقي نصار والمقيم بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ويعمل تاجر خردة، مشيرا إلى أنه نجح في الحصول على صاحب الأموال وسلمها له بعد التأكد منه، رافضا أخذ أي مبالغ مالية مكافأة على أمانته وعزمه على استرجاع المال إلى صاحبه.

تفاصيل البحث عن صاحب المال

وتابع «سليمان»، لـ«الوطن» أنه بمجرد أن استلم المال والمصوغات الذهبية من ابنته لم يتردد في البحث عن صاحبها ونشر فيديو يشرح فيه عن مواصفات المبلغ دون تحديد قيمته حتى اتصل به أحد الأشخاص وتواصل معه على مقابلته، وعندما قابله وكشف عن مواصفات وقيمة المبلغ والمصوغات الذهبية قام على الفور بتسليمها له.

رفض أخذ مكافأة

وتمسك صاحب الأموال بإعطاء مبلغ مالي لـ«سليمان» نظير أمانته وحرصه على استرجاع المال، ولكن رغم ضيق معيشته من خلال العمل تاجر خردة ولديه محل بقالة صغير إلا أنه رفض بشدة قائلا: «عمري ما آخد فلوس طالما ما تعبتش فيها»، مشيرا إلى أنه لو نجح في الحصول على هذا المبلغ 10 مرات لعزم على استرجاعه بدون تردد.