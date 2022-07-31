شاب يعثر على 12 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها: «رفضت آخذ مكافأة عشان دي فلوس علاج»

«الدنيا لسه بخير» مقوله تعبر عما قام به الشاب أحمد علي والذي عثر على مبلغ من المال يقدر بـ 12 ألف جنيه، وظل يبحث عن صاحبه والذي تبين في النهاية أنه «رجل مسن»، بمحاولات عديدة منه للوصول إلى مالك هذه الأموال، من خلال نشره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي يبحث عن شخص سقطت منه شنطة بها أموال في مدينة تلا بالمنوفية.

تفاصيل العثور على المبلغ

وقال أحمد علي، المقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، إنه يوم الخميس الماضي عثر على مبلغ 12 ألفا و300 جنيه أمام إحدى شركات السياحة في مدينة تلا، حيث لم يتردد أحمد في إعادة المال لصاحبه، وعلى الفور نشر بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا عثوره على مبلغ من المال وأن من يتعرف على المبلغ سوف يعطيه له ولكن شرط أن يقول قيمة المبلغ الذي عثر عليه دون زيادة أو نقصان.

زعم 30 شخصا بأنهم أصحاب المال

وتابع «أحمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد أكثر من 30 شخصا اتصلوا به زاعمين أن المبلغ ملكهم لأخذه بدون وجه حق، وبعض المواطنين فقدوا مبالغ مشابهة ولكن ليس نفس المبلغ الذي عثر عليه، مؤكدا أنه رغم العثور على مبلغ 12 ألف جنيه إلا أنه نشر بأنه عثر على 15 ألف جنيه لعدم ادعاء أحد بأن المبلغ ملكه إلا إذا تعرف على عدد المبلغ بدقة ومواصفاته.

وأكمل «أحمد» أنه من بين الاتصالات الكثيرة ظهر رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا من إحدى قرى مركز تلا، وذكر له المبلغ بمواصفاته المختلفة «حتى الفكة قال عليها بدقة»، وحينها تأكد أحمد أن المبلغ الذي عثر عليه هو ملك لهذا الرجل وأعطاه المبلغ على الفور، مشيرا إلى أنه كان عازما أن يذهب بالمبلغ إلى مركز الشرطة إذا لم يعثر على صاحبه.

المبلغ كان لعلاج مريض

واستطرد أحمد أن الرجل المسن والذي تبين أنه مقيم بإحدى قرى مركز تلا بالمنوفية، أكد له أن هذا المال خاص بعلاج مريض وأنهم كانوا في حيرة شديدة عند ضياع المبلغ، حيث عبَّر الرجل المسن عن امتنانه الشديد لهذا الشاب وعرض عليه مبلغا من المال نظرا لأمانته في العثور على المبلغ واسترجاعه إلى صاحبه، ولكن الشاب رفض أخذ المال خصوصا عندما علم أن هذه الأموال سوف تذهب لعلاج مريض قائلا: «أنا عمري ما هقبل أخد فلوس حرام وكنت لازم ارجعها لأن دا الصح».