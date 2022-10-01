طلاب الأزهر ملتزمون بالزي الرسمي في أول يوم للدراسة بقنا.. «الجبة والقفطان»

انطلقت الدراسة رسميًا في الأزهر الشريف، وعمل معهد بنين نجع حمادي التابع للقطاع الأزهري في قنا الطلاب على توفير بيئة مناسبة، ومناخ صحي آمن يساعد الطلاب ويشجعهم على الدراسة، كما التزم الزي الموحد من طرابيش حمراء «الجبة» والقفطان.

وبدأ اليوم الدراسي بحضور المعلمين، ثم أعقبهم دخول الطلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية، بشكل منتظم، وأداء تحية الطابور.

انطلاق الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بقنا

وقال الشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدراسة بدأت اليوم بجميع المعاهد الأزهرية للمراحل المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي وسط تنظيم رائع لتشجيع الطلاب على الحضور.

التزام الطلاب بالزي الأزهري

يذكر أن مدارس التربية والتعليم، فتحت أبوابها في بعض المحافظات اليوم مثل البحيرة وأسوان، بينما يكون يومها الأول غدا بالمحافظات الأخرى.