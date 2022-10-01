الكشف النهائي لمرشحي الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية

نشرت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، القائمة النهائي لمرشحي الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية بحسب الترتيب الأبجدي والأرقام، ويترأس اللجنة اللواء أحمد الشاهد، والدكتور راغب مصطفى إسماعيل، نائب رئيس اللجنة.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وأسفر الكشف النهائي عن ترشح 141 مرشحًا في انتخابات الهيئة العليا و17 مرشحًا للسكرتارية الوفدية.

وننشر الكشوف الرسمية:

لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا

وكانت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية بدأت عملها صباح الخميس الموافق 29/9/2022 في تمام العاشرة صباحا، وانتهت في تمام الخامسة مساءً، وتلقت اللجنة في اليوم الرابع والأخير 5 طعون، ليصبح العدد الإجمالي 7 طعون.

وقالت اللجنة إنها سوف تفحص الطعون المقدمة، وسيتم إعلان الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام وذلك يوم السبت المقبل.