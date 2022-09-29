غلق باب لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية برئاسة حسين حلمي وعضوية سمير عيد خميس ومحمد حسين صادق غلق باب اللجنة اليوم الخميس وذلك بعد أربع أيام من عملها.

طعون انتخابات الهيئة العليا للوفد

وبدأت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية عملها صباح اليوم الخميس الموافق 29/9/2022 في تمام العاشرة صباحا، وانتهت في تمام الخامسة مساءً، وتلقت اللجنة في اليوم الرابع والأخير 5 طعون، ليصبح العدد الإجمالي 7 طعون.

إعلان الأسماء النهائية

وقالت اللجنة في بيان لها منذ قليل إنها سوف تقوم بفحص الطعون المقدمة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وسيتم إعلان الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام وذلك يوم السبت القادم.