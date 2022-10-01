تشييع جثمان نقيب شرطة توفي أثناء صلاته في البحيرة وسط انهيار أسرته

شيّع المئات من أهالي منطقة الحضرة بمحافظة الإسكندرية، جثمان النقيب علاء نصر الذي توفي أمس، أثناء سجوده في صلاة المغرب في البحيرة، وسط حالة من الصدمة والحزن من أهله وأصدقائه لاسيما أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

حزن يخيم على أهالي إدكو عقب نبأ وفاة النقيب «علاء»

وخيم الحزن على أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة عقب نبأ وفاة النقيب علاء نصر أثناء سجوده في صلاة المغرب، حيث يشهد له الجميع بحسن الخلق وسعيه الدائم لخدمة أهالي إدكو، حسبما ذكر العديد منهم من خلال نعيهم أمس.

ابن شقيقته: تلقينا نبأ الوفاة كالصاعقة

وذكر نصر الشافعي ابن شقيقته أمس أنه تلقى نبأ وفاته تليفونيا حيث وقع نبأ وفاته عليهم كالصاعقة، كونه كان يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه كان دائم الصلاة.

وأوضح: «خالي قدوة حسنة لكل العيلة كان سند لأهله وناسه، الحمد لله مات بحسن الخاتمة وهو ساجد علشان عمله كان دايما بيدعي ربنا بيها ونالها عقبالنا زيه»، مضيفا أنه كان يتعاون مع أصدقائه في تنفيذ العديد من الأعمال الخيرية التي تخدم غير القادرين في محافظة البحيرة والإسكندرية مسقط رأسه.

«إدكو كلها حزينة عليه كان خادم الكبير والصغير فيها».. هكذا واصل الشافعي حديثه مع «الوطن» إذ أشار إلى أنه تلقى الكثير من التعازي حول وفاته بشكل مفاجئ معلقا: «مكنتش مصدق حب الناس دي كلها لخالي».

وفاة نقيب شرطة ساجدا في البحيرة

كان قد توفي النقيب علاء نصر أمس أثناء سجوده في صلاة المغرب بأحد مساجد مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل إلى مستشفى إدكو تحت تصرف النيابة العامة وجرى نقله عصر اليوم إلى مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.