حسن الخاتمة.. وفاة مسن بغيبوبة سكر أثناء عودته من صلاة الفجر بسوهاج

لم تمنعه سنوات عمره التي تجاوزت السبعين بعامين من أداء صلاة الفجر في المسجد يوميا، ليخرج بعدها للمشي والاستمتاع بنسمات الصباح التي تمنحه بعضا من النشاط، لذا اعتاد ذووه على غيابه صباحا بعض الوقت، غير أن ما حدث كان لافتا للانتباه، فقد تجاوز النهار منتصفه، ولم يعد الرجل السبعيني للمنزل، فبحثوا لدى الأقارب والأصدقاء لعلهم يجدونه قد أبّر جارا أو وصل رحما كعادته.

البحث بالمستشفيات

لم يجد أفراد الأسرة الرجل السبعيني، فقرروا السؤال بالمستشفيات، وأقربها مستشفي أخميم المركزي، ليجدوه جثة في المشرحة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة في شارع «النص»، وفقا لحديث عبده مراد جار المسن لـ«الوطن».

غيبوبة سكر أفقدته حياته

ودلت التحريات على أن «عبده» أصابته غيبوبة سكر أفقدته وعيه، ليسقط بالشارع حتى فاضت روحه لبارئها، ووجده الأهالي وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي.

وأثنى أحمد شريف، جار المسن على السبعيني الراحل، وقال لـ«الوطن»، إنه «كان في حاله، ويبر ويود الجميع، ربنا يرحمه».

وأضافت عبير الشريف، أن الراحل «كان راجع من صلاة الفجر زي كل يوم، ووقع بغيبوبة السكر، ده من حسن خاتمته، ربنا ينولنا حسن الخاتمة»

وعثر أهالي مركز أخميم بمحافظة سوهاج على جثة مجهولة لمسن خلف مستشفى أخميم المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى لحين التعرف على هويتها.