«صحة سوهاج»: بدء التشغيل التجريبي للمبنى الأول بالمستشفى العام

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، عن بدء التشغيل التجريبي للمبني الأول «1» بمستشفى سوهاج العام بعد تجديد جميع الوصلات الداخلية بالمبنى وكذلك الكابلات الخارجية موضحا أن التوصيل تم على محول جديد، تم الانتهاء من تركيبه مساء أمس وتم تخصيصه للمبنى الأول.

رفع كفاءة باقي المباني

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هناك محول آخر تم تركيبه وجاهز للتشغيل فور انتهاء العمل ورفع كفاءة باقي المباني، وتم تشغيل قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى وتحت إشراف الدكتور أيمن مكرم، مدير إدارة الكلي بمديرية الصحة.

وحرص الدكتور سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج على أن يكون أول المستقبلين لأهالي مرضى الغسيل الكلوي لأماكنهم وكان أيضا في استقبال المرضى الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى العام، والدكتور أحمد مصطفى مسئول وحدة الغسيل الكلوي، ومن جانبهم أبدى أهالي المرضى عن سعادتهم بالعودة لأماكنهم في غضون أيام بعد رفع كفاءة الوحدة.

استكمال التجهيزات

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشغيل باقي أقسام المبنى تباعاً بعد استكمال التجهيزات حيث يضم المبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والنساء والتوليد والعمليات الحضانات، مؤكداً استمرار انعقاد غرفة عمليات مديرية الصحة داخل المستشفى لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة وتذليل أي معوقات.