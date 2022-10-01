وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو غدا للمشاركة في المؤتمر التحضيري لقمة المناخ

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، غدا، للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر.

الاجتماع ضمن جهود مصر للإعداد لمؤتمر المناخ

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر COP 27، حيث يُعد الاجتماع التحضيري بمثابة المحطة الأخيرة على المستوى الوزاري قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

شكري يشارك في منتدى الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع سيركز على الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها خلال مؤتمر COP27، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحا ان الوزير يشارك على هامش الاجتماع في منتدى الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ، ويعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.