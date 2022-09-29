«ثقافة الطفل» ينظم ملتقى «التعليم والبيئة» استعدادا لقمة «COP27»

أطلق المركز القومي لثقافة الطفل، ملتقى «الثقافة والتعليم والبيئة» بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تنفيذا لسياسة الدولة لبناء جيل واعٍ للتحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها التغيرات المناخية.

البرنامج تضمن افتتاح المعرض الفني

البرنامج تضمن افتتاح المعرض الفني وهو قسمين، أحدهما عن التغيرات المناخية، والثاني معرض فني عام، وبعد ذلك بدأ الحفل الثقافي الفني وقدم نموذجا لليوم الثقافي الفني.

ويعد الملتقى، لقاء ثقافي فني يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل لتوعيتهم بقضايا الثقافة والتعليم والبيئة، خاصة مع التغيرات المناخية.

قال الدكتور محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز الثقافي للطفل، إن وزارة البيئة تقدم مجموعة من الورش الممتازة للتدوير وفي التوعية والإرشاد، كما أن وزارة التربية والتعليم تشارك بمسرحية «عسل ونار» والذي ألفها معلم من التربية والتعليم، وأخرجها من المركز القومي لثقافة الطفل، خلال تقرير عرضه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة».

الأنشطة اليوم تعبر عن مدى وعي الأطفال

قالت رحاب يوسف، مدير عام الثقافة والتوعية بوزارة البيئة، إن كل الأنشطة اليوم تعبر عن مدى وعي الأطفال بقضية المناخ، وأسبابها، وهناك مجموعة من الأطفال تساهم بمجموعة من الاختراعات.

وعبر أحد الأطفال المشاركين عن سعادته لحضور فعاليات الملتقى، قائلا: «اليوم كان حلو جدا، وكنت مبسوط فيه، وعملت حاجة شكلها حلو وممكن تفيدني»، وأضاف آخر: «أنا عامل روبوت استكشافي، يستكشف المناطق التي بها حرائق»، وتابع آخر: «عملت مشروع بيشتغل بالطاقة الشمسية بدل من الكهربائية».