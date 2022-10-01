افتتاح صالة رياضية ومشروعات خضراء بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم بكفر الشيخ

في إطار النهوض بمنظومة التعليم وربطها بممارسة الرياضة لبناء جيل قادر على المنافسة الرياضية، افتتح محمد عبد الله وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، صالة الألعاب الرياضية الموجودة داخل مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين بمدينة كفر الشيخ.

أجهزة رياضية متطورة

بينما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خلال الافتتاح الصالة الرياضية والتي تم تزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية لبناء تكوين رياضي لجسم الطلاب بشكل علمي بما يجعلهم في صحة جيدة وقادرين على العطاء في شتى المجالات أثناء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإقليم وائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وجهاد المارية، مدير مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية للبنين.

إضاءة بالطاقة الشمسية

ومن جانبه أشار محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، أن مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، بمدينة كفر الشيخ قد تقدمت من خلال مسئول الإدارة لها بمبادرة متعددة المشروعات والتي تضمنت، المشروع الأول تحويل الري الخاص بالحديقة الرئيسية بالمدرسة من الطريقة التقليدية إلى الري بالتنقيط، والمشروع الثاني إعادة تدوير المياه المستخدمة من الأحواض الخاصة بالطلاب واستخدامها لري الحديقة الخلفية، علاوة علي تحويل الإضاءة الخاصة بملعب المدرسة إلى إضاءة بالطاقة الشمسية على عدة مراحل ،حيث تم تزويد الملعب بكشافات تحتوي على خلايا لتجميع الطاقة الشمسية ومزودة بمستشعرات للضوء حيث تبدأ بالإضاءة عند استشعار الظلام كما أنها مزودة بمستشعرات للحركة حيث تضيء حين وجود حركة بالقرب منها.

وأضاف عبدالله، عبر بيان اليوم السبت، أن إدارة المدرسة قد تقدمت أيضا بالمشروع الرابع لتركيب مرشدات لصنابير المياه لترشيد الاستهلاك حتى في حالة فتح الصنبور بأقصى قدرة، كما شمل المشروع الخامس تركيب لوحة ليد تعمل عن طريق تطبيق الهاتف الذكي كما أنها ذات إضاءة موفرة للطاقة وذلك تماشيا مع توجه الدولة ورؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، والمشروع السادس زراعة بعض الأشجار المثمرة كالمشمش والموز بالإضافة إلى الليمون والجوافة والعنب.