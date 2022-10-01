دعاء بداية العام الدراسي الجديد للطلاب.. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

مع بداية العام الدراسي الجديد يحرص الطلاب على أن يكون عامهم الدراسي هذا عاما موفقا مليئا بالتفوق والنجاح، إذ شهدت محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث مكثفة حول دعاء بداية العام الدراسي الجديد للطلاب.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد

وحول دعاء بداية العام الدراسي الجديد للطلاب، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن الإسلام دين يؤكد أن العمل والمذاكرة بكد وجهد وإعداد جيد هو السبيل الأول لتحقيق هذا التفوق المنشود، فنجد أن القرآن الكريم أكد في أكثر من آية علي هذا المعني كقوله تعالي: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وقوله تعالي: «ولو أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّه انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ».

واستكمالا لعرض دعاء بداية العام الدراسي الجديد للطلاب، أوضح «الجمل» أن قوانين الله في قدره في الأرض، فإما أن يكون (قدرا شرعيا) وهو ما ليس للإنسان دخل في تغييره أو فعله كطلوع الشمس وغيرها أو أن يكون (قدرا كونيا)، وهو ما يمكن فعله بل وتغييره من شخص الي اخر بالعمل والاجتهاد ثم بالدعاء لقوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه».

وتابع: «لذلك يحب البعض أن يبدأ العام الدراسي الجديد بالدعاء والابتهال إلي الله حتي يعينه الله علي المذاكرة والتحصيل ومن ثم يعينه الله على النجاح في هذا العام بإذنه تعالى».

الأدعية الصحيحة التي وردت في السنة

وقال الشيخ خالد الجمل إنه لا يوجد دعاء بعينه للعام الدراسي كما قد يسميه البعض، ولكن هناك من الأدعية الصحيحة التي وردت في السنة والتي يدعو بها المحتاج لقضاء حوائجه وطلب التيسير من الله والتوكل عليه ومن أمثلة تلك الأدعية ما يلي:

- اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين.

- اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدّين، وقهر الرّجال

- رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

- اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً.

- اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين، ولا صالين ولا مضلين، واغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله.

- اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسئلك أن تفتح لأدعيتنا أبواب رحمتك وأبواب الإجابة يا من يقول للشيء كن فيكون.