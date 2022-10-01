التحالف الوطني للعمل الأهلي يناقش دور المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وفي إطار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظم اليوم التحالف الوطني مؤتمر «الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية» بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك بهدف نقل الحوار الوطني إلى النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كل الملفات التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلى مشكلة القضية السكانية وهي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبحضور مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكثر من 150 جمعية أهلية.

ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني هو تشريف وتكليف، موضحًا أن الرئيس السيسي أعلن هذا القرار بناء على ما تقدمه منظمات المجتع المدني من إنجازات.

المجتمع المدني في مصر قوي

وأوضح عبدالقوي، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع المدني في مصر قوي، حيث إنه يقدم أكثر من 30% من الخدمات الصحية الموجودة في مصر، كما أنه ساعد على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر.

وأضاف عبدالقوي، أن عام 2022 شهدت أمورا مهمة، منها إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل على 5 برامج وهي: تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القضية السكانية هي قضية سياسية واجتماعية واقتصادية وطبية ولديها جوانب كثيرة جدا، مشددا على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمساعدة في مواجهة هذه القضية.

وزارة الصحة كانت تعمل على قضية الزيادة السكانية منذ فترة كبيرة

وأوضح تاج الدين، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن وزارة الصحة كانت تعمل على قضية الزيادة السكانية منذ فترة كبيرة، حيث إن الوزارة كانت تتوقع في عام 2005 طبقا للبيانات والإحصائيات وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسبة بحلول عام 2020.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن نسبة الوفيات بين المواليد انخفضت في الفترة الأخيرة نتيجة للرعاية الطبية غير المسبوقة التي يتم تقديمها للمواطنين، حيث إن متوسط عمر الإنسان المصري وصل إلى 70 سنة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بالمجتمع، مشيرًا إلى أن التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني مهمة للارتقاء بالمنظومة.

وأضاف صبحي، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الكثافة السكانية في مصر يجب استغلالها بطريقة إيجابية، خاصة أن عنصر الشباب في وطننا كبير ويلعب دورا مهما في معدل التنمية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يجب علينا بذل جهد كبير ومضاعف من أجل مجابهة أي تحديات تواجهة التنمية، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ترسخ كل جهودها من أجل توطيد التعاون مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وقالت الدكتورة نهى طلعت، أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف كيان وُلد من ستة أشهر فقط، وأصبح كيانا يجمع كل مؤسسات المجتمع، موضحة أن وجود الجميع داخل بوتقة واحدة تعمل بتنسيق مشترك هي تعد علامة فارقة في المجتمع المدني في مصر.

وأضافت طلعت، كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عمل مؤسسات المجتمع المدني عن كثب، كما أن الرئيس السيسي يقوم بمخاطبتنا وتكليفنا وهذا يعد نجاحا للعمل الأهلي في مصر.

وأشارت أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه يجب أن تكون القضية السكانية على رأس أولويات المجتمع المدني، وأن يكون هناك تواصل بين جميع هذه المؤسسات لمواجهة هذه القضية.